‘Hayattayım’ demekten utandım

BUGÜN NELER OLDU

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, Özgür Arduç (35) tarafından evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürüldü. Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından Eskişehir'de oturan ve aynı ismi taşıyan sosyal medya fenomeni Ceren Özdemir'in sosyal medya hesaplarına öldürülen genç kız sanılarak "Çok gençmiş Allah rahmet eylesin", "Allah ailesine sabır, katiline bol cehennem ateşi nasip etsin. Rabbim mekanını cennet etsin nurlar içinde uyusun", "Huzurla Uyu" gibi yorumlar yapıldı. İsim ve yüz benzerliği nedeniyle, Ordulu Ceren ile karıştırılan Eskişehirli Ceren Özdemir, gelen telefonlara ve mesajlara "hayattım" demekten ve "Çok şükür" yanıtları almaktan cinayete duyduğum derin üzüntü nedeniyle utandım" dedi.Eskişehirli Ceren sosyal medyadan yayımladığı mesajda da "Şimdi diyorum ki hayattayım, üretiyorum ve hala yapabilecek çok şeyim var. Sizin için, tüm kadınlar ve insanlar için. İçimden bir şeyler koptu. Ama seninle sadece aynı ismi paylaşmıyoruz, ruhun ve mücadeleni o kadar iyi hissediyorum ki. Huzurla uyu, çok üzgünüm" ifadelerin kullandı.Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerine çok üzüldüğünü ve kadınlar için bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Eskişehirli Ceren Özdemir "Annemler, yakınlarım, öğretmenlerim, öğrencilerim, arkadaşlarım bana bir şey olduğunu düşündü, haberin detayını okumadan. Çok garip hissettim. Çünkü sevindiğim, arayanların da sevindiği bir şey olmadı. Çok üzgünüm, derin bir yas duyuyorum. Ceren Özdemir'in ölümünü çok içselleştirdim. Ceren'in sanatçı olması, sürekli etrafını aydınlatan birisi olması, hepimizin başına gelebilecek duygusu hissettirdi. Bütün kadınlar, kız çocuklar adına kaygılandım. Bununla ilgili mücadele vermek istiyorum.Hep çevredeki kadınların ölebileceğini, onlar için mücadele etmem gerektiğini düşünüyordum. Kendim için herkes için neler yapabilirim diye düşünmeye başladım.