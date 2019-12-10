Helal olsun sana Katja

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Almanya'nın Eisenach kenti Belediye Başkanı Katja Wolf, 2000'de bir Türk'e ait döner büfesine saldıran aşırı sağcı Almanya Nasyonal Demokrat Parti üyesi ile tokalaşmadığı için mahkemeye verildi. Olay 25 Haziran 2019'da yaşandı. Eisenach'taki belediye seçimlerinde oyların yüzde 10'unu alan NPD, meclise 4 üye soktu. Seçimlerden sonra belediyede yemin töreni düzenlendi. Kurallar gereği tüm belediye meclis üyelerinin elini sıkması gereken Sol Partili Belediye Başkan Katja Wolf, kendisine elini uzatan NPD'li üye Patrick Wieschke'nin elini sıkmadı. Katja Wolf, "Elini verdiğin insanla göz hizasında karşı karşıya gelip ona saygını gösteriyorsun. Ama ben aşırı sağcı, ırkçı ve anayasal düzene karşı olan birisiyle tokalaşmak istemiyorum" dedi.Wolf'un bu tavrına köpüren Wieschke, belediye başkanını mahkemeye verdi. Wieschke, Wolf'tan tazminat istemediği gibi, görevden alınmasını da talep etmiyor. Çevrenin en azılı Neo-Nazilerinden biri olarak bilinen Wieschke, Wolf'un kendisiyle el sıkışmaya zorlanmasını talep ediyor.IRKÇI Patrick Wieschke, 2000'de dönerciye patlayıcı maddeyle saldırmak suçundan hüküm giymişti. Wieschke, 4 bin 600 seçmenin oyu ile NPD'nin yüzde 10'un üzerinde oy almasını sağladı./ALMANYA