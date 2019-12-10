Son dakika haberi: Dünyaca ünlü Instagram modelinin büyük skandalı! Liseli erkekleri arabasına aldı ve...

24 yaşındaki Monique Marina Agostino, Avustralya'da yaşayan ve ülke çapında tanınan bir Instagram modeliydi. Genç kadın, geçtiğimiz yıl o kadar popüler olmuştu ki; Instagram modelliğinin yanı sıra, oyunculuk da yapıyordu. Agostino'nun yükselen kariyeri ise, karıştığı skandal olayların ardından tuzla buz oldu. Genç kadının sadece kariyeri değil, aynı zamanda hayatı da bu skandallardan etkilendi ve mahkeme tarafından 24 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ülke ajansları ve gazeteleri, olayı yakından takip ederken ortaya çıkan son dakika detaylarını okuyucularına aktardı.

LİSELİ ERKEKLERİ ARABASINA ALDI VE...

Genç kadını hayatını mahveden olaylar zinciri, yüzlerinde siyah maskeler olan liseli genç çocukları arabasına almasıyla başladı. İşte, sosyal medyada üzerinde de oldukça konuşulan son dakika haberinin detayları;