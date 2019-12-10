Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika haberi: Dünyaca ünlü Instagram modelinin büyük skandalı! Liseli erkekleri arabasına aldı ve...

Son dakika haberi: Dünyaca ünlü modelinin büyük skandalı! Liseli erkekleri arabasına aldı ve...

Avustralya'da geçtiğimiz yıl yaşanan ve dünyaca ünlü modeli Monique Marina Agostino'nın başrolünde olduğu olaydan son dakika haberleri peş peşe geldi. 24 yaşındaki Agostino, Instagram modelliği yapmasının yanı sıra oyunculuk da yaparak yaşamını geçindiriyordu. Genç kadın, kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadığı sırada; karıştığı skandal olaylar neticesinde hem kariyerini hem de hayatını alt üst etti. Liseli genç çocukları arabasına almasıyla başlayan olaylar zinciri, mahkemeden Agostino hakkında iki yıl hapis cezası çıkmasıyla son buldu. İşte, her bir detayı skandallarla dolu son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:49
Son dakika haberi: Dünyaca ünlü Instagram modelinin büyük skandalı! Liseli erkekleri arabasına aldı ve...

24 yaşındaki Monique Marina Agostino, Avustralya'da yaşayan ve ülke çapında tanınan bir modeliydi. Genç kadın, geçtiğimiz yıl o kadar popüler olmuştu ki; Instagram modelliğinin yanı sıra, oyunculuk da yapıyordu. Agostino'nun yükselen kariyeri ise, karıştığı skandal olayların ardından tuzla buz oldu. Genç kadının sadece kariyeri değil, aynı zamanda hayatı da bu skandallardan etkilendi ve mahkeme tarafından 24 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ülke ajansları ve gazeteleri, olayı yakından takip ederken ortaya çıkan son dakika detaylarını okuyucularına aktardı.

LİSELİ ERKEKLERİ ARABASINA ALDI VE...

Genç kadını hayatını mahveden olaylar zinciri, yüzlerinde siyah maskeler olan liseli genç çocukları arabasına almasıyla başladı. İşte, sosyal medyada üzerinde de oldukça konuşulan son dakika haberinin detayları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Dünyaca ünlü Instagram modelinin büyük skandalı! Liseli erkekleri arabasına aldı ve...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN