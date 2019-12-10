Yeni Zelanda'da camideki terör saldırısını engelleyen Wahabzadah'dan Erdoğan'a teşekkür

Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde düzenlenen saldırıda, silahsız olmasına rağmen teröriste karşı koyarak camideki onlarca kişinin canını kurtaran Abdul Aziz Wahabzadah, "Dünyanın herhangi bir yerinde yardıma muhtaç bir Müslüman varsa hatta Müslüman bile olmasa muhtaç durumda olan insanlar varsa Erdoğan sesini çıkaran ilk kişi oluyor." dedi.

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta cuma namazı sırasında Müslümanları hedef alarak iki camiye saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ı durdurarak daha fazla kişinin ölmesini engelleyen 48 yaşındaki Wahabzadah, TRT World Citizen tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen TRT World Citizen Ödül Töreni'nde,"yılın vatandaşı" ödülüne layık görüldü. 28 Kasım'da düzenlenen törende ödülünü alan Wahabzadah, AA muhabirine Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini anlattı.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini vurgulayan Wahabzadah, "Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde yardıma muhtaç bir Müslüman varsa hatta Müslüman bile olmasa muhtaç durumda olan insanlar varsa Erdoğan sesini çıkaran ilk kişi oluyor. Muhtaç durumdaki insanlara yardım etmek için harekete geçmeye hazırlanıp bir şeyler yapmak istiyor. Çok gurur verici bir şey bu. Yeni Zelanda'da terör saldırısı olduğu gün, acıyı paylaşmak için bizlere mesaj gönderip baş sağlığı dilemiş ve terörü lanetlemişti." ifadelerini kullandı.

Terör saldırısının yaşandığı günü anlatan Wahabzadah, "Dürüst olmak gerekirse onları Allah'ın izniyle kurtardım. O gün orada onlarca kardeşlerimiz, küçük çocuklar öldürüldü. Benim hayatım onlardan daha değerli değildi. Daha fazla insanın hayatını kurtarmak benimkinden daha önemliydi. Eğer daha fazla insanı kurtaracaksam benim hayatımı kaybetmem sorun değildi." diye konuştu.

Saldırıda birçok vatandaşın hayatını kaybettiği için üzgün olduğunu belirten Wahabzadah, öte yandan durumun normale döndüğünü, ülkede saygı ve birbirine karşı anlayış gösterme noktasında bir farkındalık oluştuğunu söyledi.

- "Hepimiz bir araya gelerek terörü kınadık"

Saldırı sonrası ülkesindeki durumu anlatan Wahabzadah, saldırıdan bir hafta sonra camiyi açtıklarını ve 5 vakit namazın kılındığını belirtti.

Eskiye göre camiye gelenlerin sayısının arttığını aktaran Wahabzadah, şunları kaydetti:

"Özellikle cuma namazlarına yüzlerce insan katılıyor. Biz şimdi daha fazla cemaate sahibiz camide. Günlük hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Geriye dönüp o gün ile ilgili ağlamıyoruz, çünkü bu durum kaybettiğimiz hayatları geri getirmeyecek. Olaydan sonra şu durum daha arttı diyebilirim, diğer insanlarla birbirimizi daha iyi tanıma şansımız oldu. Terör saldırısından sonra birbirine saygı duyma konusunda hassasiyet gelişti. Hangi renk, hangi din, hangi ülkeden olduğu önemli değil, hepimiz bir araya gelerek terörü kınadık ve bu beraberlik devam ediyor."

Abdul Aziz Wahabzadah, Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta Linwood Camisi'ndeki terör saldırısı sırasında camiden dışarı çıkıp terörist Brenton Tarrant'a karşı koyarak onun namaz kılınan bölüme girmesini engellemiş, daha fazla can kaybı yaşanmasını engellemişti.