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’li yetkililer ’daki gerçekleri çarpıttı

Giriş Tarihi: 11.12.2019
ABD’li yetkililer Afganistan’daki gerçekleri çarpıttı
ABD'li üst düzey yetkililerin, Afganistan'daki savaş hakkındaki gerçekleri gizledikleri, farklı bir tablo çizerek ülkedeki 18 yıllık savaşın artık kazanılamayacağı gerçeğini çarpıttıkları ortaya çıktı. ABD'nin 2002'den bu yana işgal ettiği Afganistan'a ilişkin gizli belgeleri ele geçiren Washington Post, ABD yönetiminin Katar'da Taliban ile masaya oturduğu dönemde ortaya çıkan gizli belgelerle, ABD'nin Afganistan'da da başarısız olduğunu ortaya koydu. Ele geçirilen 2 bin sayfalık belge, Afganistan'daki savaşta doğrudan rol oynamış, yetkili, general ve diplomatların görüşlerinden oluşuyor. Görüşlerine başvurulanlardan 400'den fazlası Afganistan'da işlerin yolunda gitmediğini ve ABD'nin ülkede bir bataklığa saplandığını ifade etti.
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ABD’li yetkililer Afganistan’daki gerçekleri çarpıttı
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