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, Suudi askerlerin uçuş eğitimlerini askıya aldı

ABD (), ülkenin çeşitli hava üslerinde eğitim gören uyruklu askeri personelin eğitimlerini güvenlik gerekçesiyle askıya aldığını açıkladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.12.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 11:20
Pentagon, Suudi askerlerin uçuş eğitimlerini askıya aldı

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Florida eyaletinin Pensacola şehrinde Donanma Hava Üssü'nde eğitim gören Suudi Arabistanlı bir öğrencinin 6 Aralık'ta düzenlediği silahlı saldırı sonrasında ülke genelinde eğitim amaçlı bulunan Suudi askeri öğrencilerin güvenlik soruşturmasından geçirileceği duyuruldu. Başlatılan inceleme ile birlikte yabancı askeri öğrencilerin Amerikan üslerine girişleri ve tarama süreçlerinin Amerikan askeri personeline yönelik uygulamalarla aynı seviyeye getirilmesinin planlandığı belirtildi.

Savunma Bakanı Mark Esper, saldırının yaşandığı Florida'da bulunan Pensacola Hava Üssü'nde 140, Mayport Donanma Hava Üssü'nde 128, Whiting Field Donanma Hava Üssü'nde ise 35 Suudi Arabistan pilotunun eğitim gördüğünü belirterek, "Suudi Arabistan bölgede uzun zamandır devam eden ortağımız. Karşılıklı güvenlik çıkarlarını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pentagon, ülke genelinde toplam 850 Suudi Arabistan askeri personeli bulunduğunu açıkladı. Ayrıca ABD'de askeri eğitim için 153 ülkeden 5 binden fazla yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

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Pentagon, Suudi askerlerin uçuş eğitimlerini askıya aldı
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