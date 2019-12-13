Sandık çıkış anketine göre zafer Johnson’ın

ngiltere'deki

BUGÜN NELER OLDU

erken genel seçimde, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti, sandık çıkış anketine göre tek başına iktidara geldi. BBC, Sky News ve ITV tarafından ortaklaşa yapılan ankete göre, Muhafazakârlar 368 sandalye ile salt çoğunluğu elde etti. Johnson'ın en büyük rakibi Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 191 sandalye ile ikinci oldu. Bu sonuca göre Johnson, AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını başka bir partinin desteğine gerek kalmadan 650 üyeli Avam Kamarası'nda geçirebilecek. İngiltere, 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılmış olacak. AA