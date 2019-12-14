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Haberi: Ülkeyi ayağa kaldıran olay! 7 yaşındaki çocuğu hücreye kapatıp darp etti

’den gelen haberi ülkeyi ayağa kaldırdı. Bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddet görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 14.12.2019 20:39 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 20:41
Son Dakika Haberi: Ülkeyi ayağa kaldıran olay! 7 yaşındaki çocuğu hücreye kapatıp darp etti

O ülkede yaşanan olayı adetaülkeyi ayağa kaldırdı. 7 yaşındaki çocuğu hücreye kapatıp darp etti 'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.

Olay ABD'nin Illinois eyaletinde Gages Lake adlı hiperaktif çocukların gittiği bir okulda meydana geldi ve olayı bağımsız / kar amacı gütmeyen medya kuruluşu ProPublica halka duyurdu.

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Son Dakika Haberi: Ülkeyi ayağa kaldıran olay! 7 yaşındaki çocuğu hücreye kapatıp darp etti
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