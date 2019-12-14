Son Dakika Haberi: Ülkeyi ayağa kaldıran olay! 7 yaşındaki çocuğu hücreye kapatıp darp etti

O ülkede yaşanan son dakika olayı adetaülkeyi ayağa kaldırdı. 7 yaşındaki çocuğu hücreye kapatıp darp etti ABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.

Olay ABD'nin Illinois eyaletinde Gages Lake adlı hiperaktif çocukların gittiği bir okulda meydana geldi ve olayı bağımsız / kar amacı gütmeyen medya kuruluşu ProPublica halka duyurdu.