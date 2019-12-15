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Son dakika haberi... O ülkede çok şiddetli : 6,8 büyüklüğünde!

'den son dakika haberi gelfi! Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, depremin 28,2 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. İşte yaşanan son dakika depreme ilişkin detaylar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.12.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 11:37
Son dakika haberi... O ülkede çok şiddetli deprem: 6,8 büyüklüğünde!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao del Sur bölgesine bağlı Magsaysay kasabasının 5 kilometre güneydoğusu olan 6,8 büyüklüğündeki depremin, yerin 28,2 kilometre altında kaydedildiği belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin can ya da mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat bölgelerinde 23 kişi hayatını kaybetmiş, 417 kişi yaralanmıştı.

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Son dakika haberi... O ülkede çok şiddetli deprem: 6,8 büyüklüğünde!
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