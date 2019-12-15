Son Dakika Haberi: Dehşet anları! Ünlü sunucunun evini polis bastı, elleri kanlar içerisinde bulundu

İngiltere, bir süredir 'Aşk Adası' isimli programın sunucusu olan Caroline Flack'in sevgilisine yaşattığı dehşeti konuşuyor. Tüyler ürperten olayın detayları o kadar vahim ki; sosyal medyada da en çok konuşulan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki ünlü sunucu Caroline Flack, kendisinden 13 yaş küçük olan tenisçi Lewis Burton'la aşk yaşıyordu. Çiftin Londra'da yaşadıkları ev, geçtiğimiz perşembe sabahı karıştı. Evden yükselen sesler o kadar fazlaydı ki, komşular tedirgin olup polise haber verdiler.

ELLERİ KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açtıklarında ise ünlü sunucu Caroline Flack'i kanlar içerisinde buldu! Caroline, sevgilisine tam anlamıyla dehşeti yaşatmıştı. Kan donduran olayın ayrıntıları ise hastanede gün yüzüne çıktı.

İşte, son dakika haberinin detayları;