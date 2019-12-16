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'den kalkan İHA 'deki ilk görev uçuşuna başladı!

Geçitkale Havaalanı'na saat 10.00'da varan Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görev uçuşuna başladı. İHA'nın 'deki ilk görevinin yaklaşık 10 saat sürmesi öngörülüyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.12.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 14:40
KKTC'den kalkan İHA Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladı!

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden ilk insansız hava aracı (İHA), Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladı.

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından KKTC Geçitkale Havaalanı'na saat 10.00'da varan Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görev uçuşuna başladı.

10 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR!

Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşunun, yaklaşık 10 saat sürmesi öngörülüyor.

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

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KKTC'den kalkan İHA Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladı!
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