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Kremlin'den ve NATO hakkında kritik açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da katıldığı bir televizyon programında ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgede önemli bir güç olduğunu belirten Peskov, "Türkiye NATO ile ortaklığını devam ettirirken, Rusya ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yapıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:38
Kremlin'den Türkiye ve NATO hakkında kritik açıklama

Rusya'nın Birinci (Perviy) Kanalı'nda yayınlanan bir tartışma programına katılan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı.

Türk-Rus ilişkilerinin şu anki durumunu değerlendiren Peskov, "Başkan Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli ve sağlam bir diyalog var" diye konuştu.

Bu sayede iki ülke arasındaki bir çok sorunun daha kolay çözüme kavuştuğunun altını çizdi.

"PUTIN ERDOĞAN'A KARŞI TRUMP'TAN DAHA SAMİMİ"

Peskov, "Putin Erdoğan'a karşı Trump'tan daha samimi" dedi. Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin bölgede bağımsız hareket edebilen önemli bir güç olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin NATO ile ortaklığını devam ettirirken, Rusya ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yaptığını söyledi.
Suriye konusuna da değinen Peskov, "Türkiye'nin İdlib'de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekleyip göreceğiz." dedi.
İki ülkenin de Soçi mutabakatını uygulamak için çalıştığını dile getirdi.

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Kremlin'den Türkiye ve NATO hakkında kritik açıklama
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