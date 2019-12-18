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'de mahkemelere kararlarını reddetme yetkisi verilecek

'de hükümetin 'in ardından mahkemelere kararlarını reddetme yetkisi verecek bir düzenleme yapacağı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.12.2019 18:16 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 18:18
İngiltere'de mahkemelere Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi verilecek

-Bir Başbakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, daha önce sadece Yüksek Mahkeme'ye bu yetkinin tanındığına dikkati çekti.

Yeni yasal düzenlemeyle alt mahkemelere de yetki verileceğini kaydeden Sözcü, "Bu, yasal bir tıkanıklıkla karşı karşıya kalmamızı ve istemsiz olarak AB kararlarına yıllarca tabi olmamızı önleyecek önemli bir değişiklik. Yasalarımızın kontrolünü geri alacağız ve kendimizi AB hukukundan kurtaracağız." dedi.

12 Aralık'ta yapılan erken genel seçimden zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson'ın Brexit anlaşmasını cuma günü parlamentoya sunması bekleniyor.

Eski Başbakan Theresa May, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından mevcut Avrupa içtihat hukukunu İngiliz hukukuna aktarmayı kabul etmişti. İlgili düzenlemede sadece Yüksek Mahkeme kapsam dışında tutulmuştu.

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İngiltere'de mahkemelere Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi verilecek
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