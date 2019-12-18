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Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye’ye sırtımızı dönmeyeceğiz

ABD merkezli televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkelerinin hiçbir zaman Türkiye’ye sırt çevirmeyeceğini söyledi

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye’ye sırtımızı dönmeyeceğiz
ABD merkezli CNN televizyonuna konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez'de Katar'a yönelik ambargo sırasında kapılarını Doha'ya açan ülkelere minnettar kalacaklarını ve bu ülkelere sırtlarını dönmeyeceklerini belirtti. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Türkiye ile ilişkileri ele alan bir soruya karşılık şöyle konuştu: "Bizler bir ülkeyle olan ilişkilerimizi, diğer birinin bakışını göz önüne alarak şekillendirme tavizini vermek istemiyoruz. Bu bizim başından beri net olduğumuz bir konu. Ahlaki ve etik olarak zor zamanda sizin yanınızda yer alan insanlara sırtınızı dönemezsiniz."
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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye’ye sırtımızı dönmeyeceğiz
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