Türkiye-Libya mutabakatına güçlü destek

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Libya'nın başkenti Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Libya Bakanlar Kurulu'nun, Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtıralarının yürürlüğe konması kararını memnuniyetle karşıladı. Trablus'un güneybatısındaki Zintan kentindeki askeri ve siyasi kurumların yetkilileriyse, ülke topraklarını dış güçlerin saldırılarına karşı savunmasını sağladığı için Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasını desteklediklerini duyurdu. Temsilciler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Libya ordusunun kazandığı başarılar ve darbeci General Halife Hafter liderliğindeki çok uluslu güçlerin elindeki Terhune kentinin kurtuluşu için verilen mücadele övüldü. Zintan Belediye Meclisi, Askeri Meclis, Temsilciler Meclisi'ndeki Zintanlı milletvekilleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, mutabakat memnuniyetle karşılandı. Libya Alimler Birliği Türkiye ile imzalanan muhtıraların yürürlüğe girmesi gerektiği vurgulandı. Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti ise, başta ABD olmak üzere uluslararası ve bölgesel güçlere, Hafter'inTrablus'a yönelik saldırılarına karşı açık tavır alma çağrısında bulundu.Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Libya karasularında seyreden Türk mürettebatlı gemiyi alıkoyduklarını bildirdi.Yapılan açıklamada, "Grenada bandıralı gemi, yükünün kontrol edilmesi ve bu tür durumlardaki prosedürün uygulanması için Ras El Hilal Limanı'na çekildi" denildi.