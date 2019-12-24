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'de çocuklara cinsel istismarda bulunan hahama 4 yıl hapis

'de görev yaptığı sinagogda 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan bir hahama, 4 yıl hapis cezası verildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.12.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 14:10

Yerel basında yer alan habere göre, yaşları 6 ile 12 arasında değişen iki erkek ve iki kız çocuğuna görev yaptığı sinagogda cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Haham Şalom Hazan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Hazan, söz konusu çocuklara zarar vermediğini iddia ederek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme, Hazan'ı 4 çocuğa cinsel istismardan suçlu bularak, 4 yıl hapsine ve mağdurlara toplam 40 bin şekel (68 bin lira) tazminat ödemeye mahkum etti.

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İsrail'de çocuklara cinsel istismarda bulunan hahama 4 yıl hapis
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