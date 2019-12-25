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98 yaşındaki kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu! Son görüntüsü şoke etti

93 yaşındaki Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi kaldırıldığı kastaneden taburcu edildi. 98 yaşındaki Prens Philip hastane çıkışında gazeteciler tarafından fotoğraflandı. Prens'in son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 14:43
98 yaşındaki Prens Philip kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu! Son görüntüsü şoke etti

98 yaşındaki Prens Philip, cuma gününden beri tedavi gördüğü hastaneden dün itibariyle taburcu oldu ama objektife yakalanan bu görüntüsü herkesi şoke etti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, geçen hafta kaldırıldığı hastaneden ayrıldı. Resmi unvanı Edinburgh Dükü olan prens, King Edward VII Hastanesi'nden ayrılmadan önce hemşirelerle tokalaşarak teşekkür etti. Prens Philip, ardından hastanenin kapısının önünde kendisini bekleyen aracının ön koltuğuna binerek gitti.

Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine katılması bekleniyor. Geçen cuma Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, resmi unvanı Edinburgh Dükü olan 98 yaşındaki Prens Philip'in 'önlem olarak' hastanede olduğu belirtilmişti.

98 yaşındaki İngiltere Prensi Philip'in gözaltındaki morluklar ise, cuma gününden beri tedavi gördüğü King Edward VII Hastanesi'nden ayrılırken objektiflere yansıdı. Prens'in, Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine ve kraliyet ailesiyle birlikte Noel kutlamalarına katılması bekleniyor.

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98 yaşındaki Prens Philip kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu! Son görüntüsü şoke etti
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