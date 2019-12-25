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görevine başladı

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Üsküp Büyükelçisi görevine başladı
TÜRKIYE'NIN yeni Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök (solda), Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye güven mektubunu sunarak, resmen görevine başladı. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Pendarovski'nin iki dost ülke arası iki dost ülke arasındaki güçlü geleneksel dostluk ve ortaklık ruhundan kaynaklanan mükemmel ikili ilişkilerden ve başarılı iş birliğinden memnuniyet duyduğu belirtildi. Pendarovski, Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın Avro-Atlantik kurumlarına üyelik sürecinde ve genel olarak verdiği destekten dolayı şükranlarını sundu.
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