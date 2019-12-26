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'' kameralara yansıdı

Bugün yaşanan ve özellikle , ’ın, ve ’de görülen ‘’ kameralara da yansıdı. Birçok kişi o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 26.12.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 11:21
'Halkalı Güneş Tutulması' kameralara yansıdı

Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı doğrultuya gelerek Ay'ın, Güneş'in önüne geçerek kısmen ya da tam olarak Güneş ışınlarının önünü kapatmasıyla meydana geliyor. Güneş tutulması duruma göre tam, parçalı, halkalı ve hibrit olmak üzere 4 şekilde gerçekleşiyor. 'Halkalı Güneş Tutulması', Ay'ın Güneş'in önüne geçerek, Güneş'ten daha küçük göründüğü durumlarda meydana gelen Güneş tutulmasına deniyor.

Bugün gerçekleşen 'Halkalı Güneş Tutulması' özellikle Suudi Arabistan, Hindistan, Endonezya ve Filipinler'de daha iyi görüldü. Türkiye'den görülemeyen bu tutulmanın görüntülerini, diğer ülkelerden birçok kişi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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'Halkalı Güneş Tutulması' kameralara yansıdı
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