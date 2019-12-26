Pentagon incirlik projelerini 8 Türk şirkete verdi

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ABD Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Adana'daki İncirlik Üssü dahil olmak üzere Türkiye'de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri üs tesisleri ve destek birimlerinin modernizasyon, tasarım ve altyapı projelerini 8 Türk şirketi üstlenecek. Pentagon'un internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD arasındaki Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması uyarınca yerel düzeyde teklifler alındı ve toplam 17 teklif iletildi. Değerlendirme sonucu Türkiye'de ABD Hava Kuvvetleri'nin askeri üs tesisleri ve destek birimlerine yönelik genel inşaat kategorilerinde çeşitli dallardan oluşan projeler sekiz Türk şirketine verildi. Toplam 95 milyon dolar değerindeki projelerin 31 Aralık 2024'e kadar tamamlanması öngörülüyor. Söz konusu projelerin verildiği Türk şirketler Adana, Ankara ve İstanbul merkezli.