Sınırda 150 bin kişilik çadır kent

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BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin kasım ayı başından itibaren süren saldırıları ve 20 Aralık'ta başlattıkları operasyon neticesinde İdlib'in güney kesimlerindeki nüfus, Türkiye sınırı hattına doğru yığılmaya devam ediyor. Saldırılar nedeniyle son 24 saatte 2 bin sivil daha Türkiye sınırı hattı yakınlarına göç etmek zorunda kalırken, kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivillerin toplam sayısı 217 bine yükseldi. Türkiye ise, yaşanan insanlık dramına sessiz kalmıyor. 217 bin kişi arasından Türkiye sınırına gelenler için AFAD ve Türk Kızılayı'nın koordinasyonunda destekler veriliyor. Sınıra kasım ayından bu yana gelen 150 bin kişi için yüzlerce çadır, gıda, hijyen malzemesi verildi. Gelenler Atme Kampı ve civarına yerleştirilirken Türkiye, adeta insanlık dersi veriyor.Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi durumunda olan İdlib'de iç göç nedeniyle nüfus 4 milyonu aştı. Esad rejimi ve destekçilerinin en yoğun hedef aldığı İdlib, Suriye'deki yeni insanlık dramının merkezi. Türkiye, Rusya ve İran'ın 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmesi ve 2018'deki Soçi Mutabakatı'na rağmen, rejim güçleri saldırılarını artırdı.Savaşın başından bu yana bölgede yürüttüğü insani çabalarıyla önde gelen Türkiye, İdbil'de saldırılardan doğabilecek yeni bir insani krizini önüne geçmek için çok yönlü çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Türkiye sınırı, Afrin ve Fırat Kalkanı merkezli üç bölgede 'sağlık, güvenlik, gıda, hijyen, barınma' hizmetleri veriyor. Türk Kızılayı ve AFAD başta birçok STK ile koordineli bir şekilde yürütülen destek çalışmaları İdlib özelinde yoğunlaştırıldı. Sınıra herhangi bir insani akının olmaması için İdlib'deki saldırılardan kaçanlar önce Türkiye'nin operasyonları ile oluşturulan Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesindeki kamplara yerleştiriliyor. İkinci aşamada ise kalanlar Türkiye sınırındaki Atme Kampı ve çevresine alınıyor. Burada önce çadır dağıtımı yapılıp barınma sorunu çözüldükten sonra, sağlık taraması yapılıyor.Astanaanlaşmalarını hiçe sayan Beşar Esad rejimi, Rusya ve İran'ın yardımıyla 5 köyde daha ilerleyerek, İdlib'de ele geçirdiği yerleşimlerin sayısını 40'a çıkardı.İçsavaşın başından 20 Aralık 2019'a kadar geçen sürede 882'si Esad rejiminin, 97'si Rusya'nın saldırılarında olmak üzere toplam 979 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti. Rejim bin 44, Rus güçleri 403 kez insani yardım tesis ve araçlarını vurdu. Rejim, toplam 3 bin 847 insani yardım çalışanını alıkoydu, bunlardan bir kısmını zorla kaybettirdi.BiMilletler Genel Sekreteri Guterres, yeni bir sığınmacı göçüne neden olan İdlib bölgesindeki çatışmaların derhal durdurulmasını talep etti.