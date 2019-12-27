‘Türkiye katliamı durduruyor’

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BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye, Rusya ve İran'a İdlib'deki saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, "Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı. Twitter hesabı üzerinden, Beşar Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına yönelik açıklamada bulunan Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor" değerlendirmesini yaptı. Trump, Türkiye'yi öven bu açıklamayı yaparken, kasım ayı başından beri devam eden saldırılarda Halep'i Şam'a ve Lazkiye'ye bağlayan M4 ile M5 kara yolları arasında yer alan sivil yerleşimlere havadan ve karadan düzenlednen saldırılar yüzünden yüzlerce kişi hayatını kaybederken Türkiye sınırına yakın bölgelere evlerini terk edip göç edenlerin sayısı da 250 bine ulaştı. Eğitime ara verilen İdlib'de 114 bin öğrenci okulsuz kaldı. Aralıksız devam eden bombardıman yüzünden İdlib'de büyük bir insani kriz yaşanmaya başlandı. Türkiye sınırına akın eden yüzbinlerce sivil yüzünden STK'ların çadır stoğu bile tükendi. Maaret el- Numan kentine doğru ilerleyen Rusya, İran destekli Suriye Ordusu, Şam ve Halep şehirlerini birbirine bağlayan M5 yolunun kontrolünü ele geçirmek için saldırıları şiddetlendirdi. Saldırılar yüzünden TSK'nın İdlib'deki 12 gözlem noktasından biri olan 8 numaralı Surman Üssü de kuşatma altında kaldı.İdlib şehrinin güneyinde devam eden şiddetli bombardımandan kaçan siviller, canlarını kurtarmak için akın akın Türkiye sınırına geliyor. Suriyeli siviller, çocuklarını ve yanlarına alabildikleri eşyalarını kamyonet, otomobil, motosiklet ve traktörlere yükleyip Türkiye sınırındaki Sarmada, Dana, TSK'nın terörden arındırdığı Zeytin Dalı ve Fırat kalkanı Harekatı bölgelerine göç ediyor. Bombaların yanı sıra çetin kış koşullarında barınma, ısınma, yemek ve temizlik sıkıntılarıyla da mücadele eden siviller dünyaya saldırıların son bulması için çağrı yapıyor.kuzeyinde yer alan ve sınıra yakın Sarmada, Babül Hava, Dana, Afrin ve Azez'e doğru göç eden ailelere gıda ve temel ihtiyaç malzemesi yardımlarını ulaştıran Türk Diyanet Vakfı ekipleri, son olarak ailelere acil barınma yardımında bulunarak çadır bölgesi oluşturdu ve ailelerin tedavilerini gerçekleştirdi