Türkiye, İdlib’in çığlığını duydu

BUGÜN NELER OLDU

İdlib'de akan kanı durdurmak için büyük bir diplomasi mücadelesi veren Türkiye'nin çabaları karşılık buldu. İdlib şehir merkezinin güneyini kasım ayından beri aralıksız olarak vuran savaş uçakları son 3 günde saldırılarını azalttı. Türkiye, 200 binden fazla insanın sığındığı sınır hattında ise insani yardım çalışmalarına devam ediyor.İdlib'de Rusya ve İran destekli Suriye rejiminin hedefinde bulunan Maret El Numan şehri tamamen boşaltıldı. 2011'de başlayan Suriye iç savaşından önce 90 bin, savaşla birlikte muhaliflerin kuzey hattına doğru sıkıştırılmasıyla 200 bin insanın yaşamaya başladığı şehirde hayat tamamen durdu. Saldırılardan kaçan halk koca bir şehri arkalarında bırakıp Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere geldi. Barınma, ısınma, gıda ve temizlik sıkıntılarının baş gösterdiği sınır hattındaki hastanelerde ise ilaç problemi yaşanmaya başlandı.İdlib'de bombalardan korunmak için yer altına inşa edilen onlarca hastanede ilaç bulunmadığı için hastalara bakamaz duruma geldi. Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e 15-25 Aralık tarihlerinde düzenlediği yoğun saldırılarda 86 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunlardan 10'u çocuk, 11'i kadın toplam 42 sivil Esad rejiminin bombardımanları sonucu öldü. Rusya'nın hava saldırılarında ise 11 çocuk, 7'si kadın olmak üzere toplam 44 sivil can verdi. Rejim ve Rusya'nın bombardımanlarında okullar 9, sağlık merkezleri 2, pazar yerleri ise 6 defa hedef alındı. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada da son iki hafta içinde İdlib'den kaçanların sayısının 235 bini geçtiği kaydedildi.