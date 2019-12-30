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Libya Tezkeresi Meclis'te...

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Genel Kurulu 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanacak

Giriş Tarihi: 30.12.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 17:09
Libya Tezkeresi Meclis'te...

Tezkerenin Genel Kurul'daki görüşmesi ‪2 Ocak Perşembe‬ günü gerçekleşecek. TBMM, bütçe görüşmelerinin ardından ‪7 Ocak Salı‬ gününe kadar çalışmalarına ara vermişti. Libya'nın Türkiye'den resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında tezkere mesaisi öne çekildiği. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da imzalanan ve 21 Aralık'ta TBMM'de onaylanan güvenlik ve işbirliği mutabakat muhtırası ise 26 Aralık 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

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Libya Tezkeresi Meclis'te...
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