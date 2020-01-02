Arnavutluk'ta FETÖ operasyonu! O hain Türkiye'ye getirildi

15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri ve destekçileriyle mücadele son sürat devam ediyor. Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki teröristlerin iadesi için büyük çaba sarf ediyor.





BAYILMA NUMARASIYLA KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Son olarak Arnavutluk'tan Türkiye'ye paketlenen firari FETÖ'cü Harun Çelik'in iade edilme anına ait görüntüler ortaya çıktı Görüntülerde FETÖ'cü hainlerin iade edilmek üzere olan FETÖ'cü Harun Çelik'e "Harun bayıl, bayılma numarası yap" şeklinde taktik verdiği ve bu şekilde iadeden kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

Arnavutluk'ta FETÖ operasyonu! FETÖ'cü Harun Çelik Türkiye'ye getirildi