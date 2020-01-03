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ABD Suriye’deki üslerine takviyeyi sürdürüyor

Giriş Tarihi: 3.1.2020
ABD Suriye’deki üslerine takviyeyi sürdürüyor
ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki üs ve noktalarına takviye yapmaya devam ediyor. Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ordusu, Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısı üzerinden son bir haftada, 3 konvoy halinde toplam 250 TIR'lık sevkiyat yaptı. Son olarak dün giren konvoyda 130 TIR'ın yer aldığı görüldü. TIR'larda, 4x4 araçlar, ağır silahlar ve mühimmatın yanı sıra, inşaat malzemelerinin bulunduğu öğrenildi. ABD, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Suriye'deki varlığını YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarına odaklamıştı.
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ABD Suriye’deki üslerine takviyeyi sürdürüyor
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