Almanya'da Müslüman belediye başkanı adayı tepkiler nedeniyle çekildi

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Türk kökenli iş adamı Şahin, 15 Mart'ta yapılacak Bavyera yerel seçimlerinde Wallerstein beldesi belediye başkanlığı için Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) aday oldu.

Müslüman Şener Şahin Wallerstein beldesi belediye başkanı adayı olunca parti karıştı

TEPKİLER YÜZÜNDEN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

44 yaşındaki Şahin, parti yönetiminin desteğine rağmen parti teşkilatında çıkan tartışmalar ve tepkiler nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.

Wallerstein CSU Başkanı Georg Kling, yaptığı açıklamada, Şahin'in aday olmasının ardından parti içinde ciddi direnişle karşılaştıklarını belirtti.

"BURADA YERİN YOK"

Şahin ise parti içinde "Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin temsilcisi bir Müslüman olamaz" ifadesinin kullanıldığını, bazı partililerin adaylıktan çekilmesini istediğini bildirdi.

İnancının gündeme getirilmesinin doğru olmadığına işaret eden Şahin, gördüğü tepkiler nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirtti.

Şahin, yaşadığı bu durum nedeniyle kimseye kızgın olmadığını ancak acı duyduğunu ifade etti.