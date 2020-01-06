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'dan son dakika açıklama! İran ile nükleer anlaşma...

Edinilen son dakika açıklamasına göre; 'dan yapılan açıklamada; "Trump hala İran ile nükleer anlaşmanın müzakere edilebileceğine inanıyor" denildi.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 17:36
Beyaz Saray'dan son dakika açıklama! İran ile nükleer anlaşma...

Beyaz Saray Sözcüsü Kellyanne Conway, ABD Başkanı Donald Trump'ın halen İran ile bir nükleer anlaşma müzakere edebileceğine inandığını bildirdi.

Conway ayrıca Trump'ın hedeflerinde olan 52 noktadan bazılarının İran ve İran kültürü için çok önemi yerler olduğunu belirtmesi konusuna da açıklık getirdi. Conway, "Trump, İran'ın kültürel varlıklarını hedef aldığını söylemedi. Sadece soru soruyordu" dedi.

Öte yandan UNESCO yaptığı açıklamada, ABD ve İran'a kültürel miraslara zarar vermeme konusunda imzaladıkları mutabakatı hatırlattı.

Son dakika: İran'dan Nükleer Anlaşma resti

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Beyaz Saray'dan son dakika açıklama! İran ile nükleer anlaşma...
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