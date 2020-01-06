TİKA Sudan’da 4 çocuk parkı yaptırdı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde, Türk sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Sudan'da selden etkilenen bölgelerde 4 çocuk parkı yapıldı. Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfının desteği ile TİKA'ya bağlı Sudan Hartum Mesleki Eğitim Merkezi'nde üretilen 4 oyun parkı tamamlandı. Parklardan ikisi selden en çok etkilenen Ceyli bölgesine, biri Bahri bölgesine, diğeri de Mavil Nil eyaletinin Damazin şehrine kuruldu. Damazin'deki park, şehrin ilk ve tek çocuk parkı oldu.