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Zarif'ten Trump'a: Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü?

Cevad Zarif, sosyal medya hesabında Süleymani'nin Tahran'daki cenaze töreninden fotoğraflar yayınlayarak, Başkanı 'a yönelik "Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü?" mesajını paylaştı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.1.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 16:06
Zarif'ten Trump'a: Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya hesabında, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Tahran'daki cenaze töreninden fotoğraflar paylaşarak, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'a hiç bu kadar insanı bir arada görüp görmediğini sordu.

Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Trump'a "Hala bölgemize dair sana danışmanlık yapan palyaçoları dinlemek istiyor musun?" ve "Bu büyük ulusun ve halkının iradesini kırabileceğini hala hayal ediyor musun?" sorularını yönelterek, "ABD'nin Batı Asya'daki art niyetli varlığının sonu başladı" dedi.

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Zarif'ten Trump'a: Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü?
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