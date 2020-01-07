Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Nissan'dan Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili ilk açıklama geldi!

'dan 'un kaçışıyla ilgili ilk açıklama geldi!

Motor'dan eski Başkan 'un 'ya kaçışına ilişkin yapılan açıklamada, "Şirket, görevi kötüye kullanmasından doğan zararlardan 'u sorumlu tutmak için uygun yasal prosedürleri sürdürmeye devam edecek" denildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.1.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 10:29
Nissan'dan Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili ilk açıklama geldi!

Otomotiv devi Nissan, hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden eski şirket Başkanı Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili gelişmeler hakkında ilk kez bir açıklama yaptı.

Ghosn'un yönetici olarak hizmet etmeye uygun olmadığının belirlendiği ve kapsamlı bir iç soruşturmadan sonra tüm görevlerine son verildiği hatırlatılan açıklamada, "Şirket, görevi kötüye kullanmasından doğan zararlardan Ghosn'u sorumlu tutmak için uygun yasal prosedürleri sürdürmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

GHOSN'UN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Ghosn'un Japonya'dan kaçışından bu yana suskunluğunu koruyan şirketin açıklaması, Ghosn'un yarın yapacağı basın toplantısının öncesinde geldi. Avukatı tarafından yapılan açıklamada, Ghosn'un 8 Ocak'ta bir basın toplantısı düzenleyerek, hakkındaki iddialara yanıt vereceği belirtilmişti.

Son dakika haberi: Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili flaş gelişme! İşte detaylar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nissan'dan Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili ilk açıklama geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN