Oslo’da kazalara 1 yılda 1 kurban

BUGÜN NELER OLDU

Norveç'in başkenti Oslo yol güvenliği açısından dünyada örnek kentlerin başında geliyor. 2019 yılı verilerine göre Oslo'da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü kaza oranının düşmesinde hız limitlerinin düşürülmesi, yaya ve bisikletlilere açılan özel alanların etkili olduğu belirtiliyor. Norveç Yol Güvenliği Konseyi'nden Christoffer Solstad Steen, "Yayaları, bisiklet sürücülerini ve araçları ne kadar ayırırsanız kaza riski de bir o kadar düşer" diye konuştu. Yerel araştırmalar karayolu ağının kalitesinin, otomobil güvenlik ekipmanlarının da yıllar içinde arttığını gösteriyor. Norveçli yetkililerin hedefi başkentteki yol güvenliğini ülke geneline yaymak. Türkiye genelinde ise 2018'de meydana gelen 428 bin 74 trafik kazasında 3 bin 373 kişi yaşamını yitirdi, 310 bin 109 kişi yaralandı.