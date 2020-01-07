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'da yolcu otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 16 ölü, 40 yaralı

'da yolcu otobüsünün park halindeki 8 araca çarptı. Kazada 12 kişinin olay yerinde, 4 kişi kaldırıldığı hastanede olmak üzere 16 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 40 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.1.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 19:58
Peru'da yolcu otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 16 ölü, 40 yaralı

Peru basınındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısında Arequipa kentinde otoyolda yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 8 araca çarptı.

Kazada 12 kişinin olay yerinde, 4 kişi kaldırıldığı hastanede olmak üzere 16 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 40 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Savcılık, ölenler arasında 2 yabancı uyruklu ile bir hamile kadının da bulunduğunu, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Görgü tanıkları, kazanın aşırı sürat nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.

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Peru'da yolcu otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 16 ölü, 40 yaralı
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