Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

'da 6,5 büyüklüğünde meydana geldi

Karayip adası 'da 6,5 ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tallaboa'nın 5 kilometre güneybatısı olan 6,5 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. meydana geldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.1.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 12:30
Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tallaboa'nın 5 kilometre güneybatısı olan 6,5 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Porto Riko'da dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde, turistik bir mekan olan Punta Ventana kaya kemeri çökmüştü.

Depremin ardından bazı binalarda ağır hasar oluştuğu, yer yer toprak kaymaları yaşandığı ve geniş bir bölgeye elektrik verilemediği aktarılmıştı.

Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan İstanbul depremi açıklaması geldi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN