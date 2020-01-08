CANLI | ABD Başkanı Donald Trump İran - ABD gerilimi üzerine son dakika açıklamalarda bulunacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar karşısında İran-ABD arasındaki gerilime ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Uzmanlara göre, geçen hafta İran'lı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı, Trump'ın vaat ettiği gibi bir savaşı durdurmaktan çok yeni bir savaş başlatmış olabilir. Dün gece İran tarafından Esed'de bulunan ABD askeri üssüne düzenlenen füze saldırıları, ABD ile İran arasındaki en ciddi doğrudan saldırılardan biri olma özelliğini taşıyor.

3. DÜNYA SAVAŞI YORUMLARI

İran'ın düzenlediği füze saldırılarının ardından ABD Başkanı Trump'ın bu saldırılara nasıl bir tepki vereceği de dünya kamuoyunda merak konusu oldu. Uluslararası ilişkiler analistlerine göre, eğer İran ile ABD arasında yükselen gerilimde iki taraftan biri tansiyonu düşürmeye yönelik bir adım atmazsa, yaklaşık 40 yıl sonra ABD ve İran tüm dünyayı etkileyecek sıcak bir çatışmanın içerisine girebilir.

TRUMP, İRAN'IN SALDIRILARINA NASIL YANIT VEREBİLİR?

ABD, İran'ın saldırıları karşısında iki seçeneğe sahip gibi görünüyor. Birinci seçenek olarak Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü drone saldırısı sonrası yaptığı açıklamalarda söylediği gibi İran'a daha sert askeri müdahalelerde bulunabilir. Trump yönetiminin nasıl bir tepki vereceği, ABD'nin İran'ın Bağdat'ın batısındaki El-Esad hava üssüne ve Kuzey Irak'ın yarı özerk Kürt bölgesinde bulunan Erbil'deki İran saldırılarını nasıl değerlendireceğine bağlı olacak. İkinci seçenek olarak ABD, İran'ın bu saldırılarını Kasım Süleymani'nin öldürülmesine bir yanıt olarak görebilir ve herhangi bir askeri yanıt vermeyebilir.

NELER YAŞANDI?

Salı gecesi İran, ABD birliklerinin bulunduğu iki Irak üssüne bir düzineden fazla füze fırlattı. İran ordusunun IRGC olarak bilinen İslam Devrim Muhafızları Kolordusu yaptığı açıklamada, saldırıların Kasım Süleymani'nin intikamına yönelik olduğunu söyledi. ABD'li yetkililer tarafından, yaşanan saldırıların ardından ABD'nin Orta Doğu'daki kuvvetlerinin üst düzey alarma geçtiği bildirildi. Amerikan istihbarat yetkilileri, ABD istihbaratının son birkaç gün içinde İran'ın insansız hava araçları ve balistik füzeler de dahil olmak üzere askeri teçhizatların yerini değiştirdiğini söylemişti.