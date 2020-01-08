Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Fransa, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarını kınadı

, 'ın 'taki üslerine yönelik saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'ın 'taki üslerine saldırı düzenlemesini kınadı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.1.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 16:14
Fransa, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarını kınadı

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, önceliğin tansiyonu düşürmeye ve şiddeti sonlandırmaya verilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'nın tansiyonu düşürmeye yönelik çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Le Drian, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlemesini kınadı.

İtidal çağrısı yapmak üzere tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını belirten Le Drian, ülkesinin terör örgütü DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon bünyesindeki ortaklarıyla dayanışma içerisinde bulunduğunu vurguladı.

Fransız Bakan, Irak'ın egemenliğine saygı gösterilerek DEAŞ'a karşı mücadelenin önemine işaret etti.

İRAN SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarını kınadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN