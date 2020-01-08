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’de Türk genci kayboldu

ALPASLAN DÜVEN Dünya
Giriş Tarihi: 8.1.2020
İngiltere’de Türk genci kayboldu
İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan 17 yaşındaki Türk genci Ahmet Ahmet, kayıplara karıştı. Geçen pazar günü ayrılan Ahmet'ten bir daha haber alınamadı. Ahmet'in sağ salim ailesine dönmesi için sosyal medyada arama kampanyası başlatıldı. Merak içindeki aile, kayıp çocuklarının bir an önce bulunması için Facebook'ta bir bildirim yayımladı. Bildirimde "Ahmet Ahmet, Birmingham, Solihull'deki evinden 5/1/20'de evden ayrılmış olup bir daha haber alınmamıştır, gören duyan herkesin yardımına ihtiyacımız var " ifadelerine yer verildi.
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İngiltere’de Türk genci kayboldu
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