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resmi ajansı: Twitter hesabımız hacklendi, birlikleri ülkeden çekilmiyor

resmi ajansı (KUNA), sosyal medya hesabının hacklendiğini dolayısıyla " birliklerinin ülkeden çekileceği yönündeki paylaşımların" kendilerine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.1.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 16:11
Kuveyt resmi ajansı: Twitter hesabımız hacklendi, ABD birlikleri ülkeden çekilmiyor

KUNA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Twitter hesabımız ele geçirildi. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanlığı tarafından ABD birliklerinin Kuveyt'ten çekildiği yönünde hesabımızda paylaşılan haber gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

ABD güçlerinin Kuveyt'ten çekilmediği teyit edilen açıklamada, söz konusu yalan haberin sorumluları hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

KUNA'nın Twitter hesabında, "Savunma Bakanı Ahmed Mansur el-Ahmed es-Sabah'ın ABD birliklerinin 3 gün içerisinde Arifcan Askeri Kampı'ndan çekileceği" şeklindeki açıklaması paylaşılmıştı.

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Kuveyt resmi ajansı: Twitter hesabımız hacklendi, ABD birlikleri ülkeden çekilmiyor
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