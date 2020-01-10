Belçika'nın sosyalist Türk milletvekili Hasan Koyuncu: 'Gurbetçiler Türkiye'deki olumlu gelişmeleri görüp AK Parti'yi tercih ediyor'

Belçika'da Brüksel bölge parlamentosu seçimlerinde Valon Sosyalistlerden (PS) milletvekili olan Hasan Koyuncu, Hürriyet'ten Nedim Şener ile gerçekleştirdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belçika'daki genç milletvekillerinden biri olan Hasan Koyuncu, Türkiye'de sık sık gündeme gelen bir soruya da cevap verdi. Türklerin Avrupa ülkelerinde oy verirken daha çok sol partileri desteklerken Türkiye'de daha çok AK Parti'den yana tercihte bulunmaları hakkında dikkat çeken bir tespitte bulundu.

"Türkler, Belçika'da yüzde 65-70 Sosyalist Parti'ye oy verir" diyen Koyuncu, şöyle devam etti: "Türkler, kendi sorunları ile ilgilendiği için Sosyalist Parti'ye oy veriyor. Ama aynı insanlar bugün Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veriyor. Mesela Belçika'da benim üyesi olduğum Sosyalist Parti'ye ve bana oy verenler Türkiye'de AK Parti'ye oy veriyor."

"TÜRKİYE'YE BAKIYOR. YOLLARI HASTANELERİ GÖRÜYOR"

Bu tespitini açan Hasan Koyuncu "Avrupa'da sol partiler sosyal haklar, sağlık hakları, lojman politikalarında bu partileri destekliyor. Sol partiler yabancıların sorunlarına büyük önem veriyorlar. Mesela ben ailemle yıllarca otomobille Türkiye'ye geldik. Biz köyümüze tek şerit gidiş geliş, dar yollarda zor giderdik. Ama şimdi rahat gidiyoruz. 2002 yılından itibaren otobanların yapılması AK Parti'ye puan kazandırdı. Sonra bedelli askerlikteki kolaylıklar, Türkiye'deki sağlık sistemindeki gelişme oy kazandırıyor. Gurbetçi Türkiye'ye bakıyor, yolları, hastaneleri görüyor mesela." şeklinde konuştu.

"70 YILDIR YAPILMAYANLAR BU DÖNEMDE YAPILDI"

Sosyalist vekil Koyuncu ayrıca Avrupa'da sağlık sektörünün büyük önem arz ettiğini ekleyerek "Gurbetçi diyor ki, hastaneleri, yolları görüyor. Avrupa'da sağlık çok önemli. Gurbetçi Avrupa'dan Türkiye'nin imajına bakıyor. 70 yıldır yapılmayan şeylerin bu dönemde yapıldığını değerlendirip oy veriyor. Seçmenin düşüncesi bu. Muhalefetin ise yapacağına inancı zayıf. Avrupa'da bizim Sosyalist Parti'ye oy verirken de burada AK Parti'ye oy veriyor. Bununla ilgili bizim de analizimiz var." dedi.

SOL'UN 'İNANDIRICILIK' PROBLEMİ!

Belçika'nın Türk milletvekili Koyuncu, dünyanın her yerinde işçilerin sol ve sosyalist partilere destek verirken Türkiye'de bu şekilde davranmamalarını ise Türk solunun 'İnandırıcı' olmayışına bağladı. Belçikalı parlementer, Türkiye'de sol partilerin söylem ve programlarının inandırıcı hale getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.