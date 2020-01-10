Son dakika: ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili "önemli bilgi"yi Ukrayna ile paylaştı

Pristayko, Ukrayna uçağının İran'ın başkenti Tahran'da düşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilileriyle görüştüklerini belirten Pristayko, "Uzmanlarımızın kullanacağı önemli bilgiler aldık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Uçağın düşmesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, Zelenksiy'nin ABD'ye soruşturma sürecindeki önemli desteğinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Zelenskiy, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, "Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'da Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söylemişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.