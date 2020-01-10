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Son dakika: , uçağının düşme nedenini yarın açıklayacak

Reuters'ın haber ajansının son dakika geçtiği bilgiye göre, , uçağının düşme nedenini yarın açıklayacak. Ukrayna yolcu uçağının, İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu anları gösterdiği iddia edilen video dün ortaya çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 22:56
Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşme nedenini yarın açıklayacak

Reuters'ın haber ajansının son dakika geçtiği bilgiye göre, İran, Ukrayna uçağının düşme nedenini yarın açıklayacak.

İRAN'DA DÜŞEN UKRAYNA HAVAYOLLARI UÇAĞI
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

Son Dakika Haberi: Ukrayna uçağının düşmesiyle ilgili olarak İran'dan flaş açıklama

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise, Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.

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Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşme nedenini yarın açıklayacak
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