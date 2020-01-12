O ülkede yaşanan son dakika haberi büyük yankı uyandırdı! Direnen genç kadın acı içinde kıvrandı!

Bangladeş'in başkenti ve en büyük şehri olarak bilinen Dakka'dan gelen son dakika haberi herkesin tepkisini çekmesine neden oldu. 19 yaşındaki Mamata isimli genç kadın, sabah saatlerinde işe gitmek için bindiği servis aracının şoförü tarafından cinsel istismara uğradı. İstismara direnen genç kadın olay esnasında sürücünün elini ısırdı. Bu duruma öfkelenen sürücü genç kadını boğarak öldürdü. Talihsiz kadın işçi servisine binen ilk yolcuydu ve olay da bu sırada gerçekleşmişti. Zanlının ellerinde yara izleri tespit edilirken gerçekleri ise otopsi raporu ortaya çıkaracak. Konu ile ilgili gelen son dakika detayları ise herkesten büyük tepki aldı.

İşte o ayrıntılar…