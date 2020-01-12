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O ülkede yaşanan haberi büyük yankı uyandırdı! Direnen genç kadın acı içinde kıvrandı!

'in başkenti 'da yaşanan haberi büyük yankı uyandırdı. Çalıştığı fabrikaya gitmek için işçi servisine binen 19 yaşındaki genç kadın, şoförün cinsel istismarına uğradı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, otobüste şoförle yalnız olduğu anlarda sürücünün cinsel tacizine maruz kalan isimli kadın olay sırasında sürücünün elini ısırdı. Bu duruma sinirlenen otobüs şoförü ise kadını boğarak öldürdü. Yaşanan korkunç olay ülke gündemini epey meşgul ederken konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise korkuttu.

Giriş Tarihi: 12.1.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 08:24
O ülkede yaşanan son dakika haberi büyük yankı uyandırdı! Direnen genç kadın acı içinde kıvrandı!

'in başkenti ve en büyük şehri olarak bilinen 'dan gelen haberi herkesin tepkisini çekmesine neden oldu. 19 yaşındaki isimli genç kadın, sabah saatlerinde işe gitmek için bindiği servis aracının şoförü tarafından cinsel istismara uğradı. İstismara direnen genç kadın olay esnasında sürücünün elini ısırdı. Bu duruma öfkelenen sürücü genç kadını boğarak öldürdü. Talihsiz kadın işçi servisine binen ilk yolcuydu ve olay da bu sırada gerçekleşmişti. Zanlının ellerinde yara izleri tespit edilirken gerçekleri ise otopsi raporu ortaya çıkaracak. Konu ile ilgili gelen son dakika detayları ise herkesten büyük tepki aldı.

İşte o ayrıntılar…

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O ülkede yaşanan son dakika haberi büyük yankı uyandırdı! Direnen genç kadın acı içinde kıvrandı!
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