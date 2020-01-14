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’nin en kalabalık ailesi! 45 yaşında 21 doğum yapan anne 22. çocuğuna hamile

’nin Morecambe şehrinde yaşayan yirmi çocuklu Radford ailesi yirmi birinci bebekleri için gün sayıyorlar. İngiltere’nin en kalabalık ailesi olma unvanını kendilerine bulunduran aile, yeni doğacak çocuklarıyla birlikte bu unvanı daha çokça uzun bir süre koruyacaklar gibi duruyor.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:20
İngiltere’nin en kalabalık ailesi! 45 yaşında 21 doğum yapan anne 22. çocuğuna hamile

'de yaşayan Radford çiftinin tam 20 çocuğu var. Bir çocuğu hayata tutunamayan evin annesi Sue Radford, yirmi ikinci çocuğuna hamile kaldığını, bu kez diğer gebeliklere göre daha rahat olduğunu, karnının öncekiler kadar büyük olmadığı için eskisi gibi sırt ağrıları çekmediğini, bunun için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

İngiltere'nin Morecambe şehrinde yaşayan yirmi çocuklu Radford ailesi, yirmi birinci bebeklerinin doğacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

İNGİLTERE'NİN EN KALABALIK AİLESİ

İngiltere'nin en kalabalık ailesi olma unvanını koruyan aile, yeni doğacak çocuklarıyla bu unvanı uzun yıllar koruyacağa benziyor.

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İngiltere’nin en kalabalık ailesi! 45 yaşında 21 doğum yapan anne 22. çocuğuna hamile
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