İngiltere’nin en kalabalık ailesi! 45 yaşında 21 doğum yapan anne 22. çocuğuna hamile

İngiltere'de yaşayan Radford çiftinin tam 20 çocuğu var. Bir çocuğu hayata tutunamayan evin annesi Sue Radford, yirmi ikinci çocuğuna hamile kaldığını, bu kez diğer gebeliklere göre daha rahat olduğunu, karnının öncekiler kadar büyük olmadığı için eskisi gibi sırt ağrıları çekmediğini, bunun için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

İngiltere'nin Morecambe şehrinde yaşayan yirmi çocuklu Radford ailesi, yirmi birinci bebeklerinin doğacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

İNGİLTERE'NİN EN KALABALIK AİLESİ

İngiltere'nin en kalabalık ailesi olma unvanını koruyan aile, yeni doğacak çocuklarıyla bu unvanı uzun yıllar koruyacağa benziyor.