Vahşi doğada rakip olan bir aslan, bir kaplan ve bir ayıdan oluşan 'farklı tür kardeşler' yakınlıklarıyla hayrete düşürüyor. Farklı kıtalara ait üçlü, 19 yıldır hiç ayrılmadan hayatlarına devam ediyor. Kardeşler, ayrıldıklarında ise keyifleri kaçıyor...ABD'nin Georgia eyaletindeki bir hayvan barınağında yaşayan aslan, kaplan ve ayıdan oluşan üçlünün sıra dışı dostluğu görenleri şaşırtıyor. 2001 yılında Atlanta'daki bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında, evin bodrumda bir Afrika aslanı, bir Bengal kaplanı ve bir Kuzey Amerika kara ayısı bulundu. Baloo adındaki ayı, Leo adındaki aslan ve Shere Khan adındaki kaplanı, Noah's Ark hayvan barınağına gönderildi. Bakımsızlıktan dolayı çeşitli hastalıkları olan üçlü, tedavi sürecinin ardından sağlıklarına kavuştu. Bulundukları günden bu yana birbirine bağlı olan 'kader ortakları' yaklaşık 18 yıldır hiç ayrılmadan hayatlarına devam ediyor. Vahşi doğada birbirine rakip olan Baloo, Leo ve Shere Khan, yıllardır yemeklerini birlikte yiyor, birlikte uyuyor ve birlikte oyun oynuyor. Hayvanat bahçesi yetkililere göre, yıllardır birlikte yaşayan üç kafadarın sadece ayı Baloo'nun ameliyat olması için veteriner kliniğine yatmasıyla ayrıldı. Baloo gidince aslan Leo ve kaplan Shere Khan'nun keyfi kaçtı.

BUGÜN NELER OLDU