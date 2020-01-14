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böbrek naklini vücuduna kazıdı

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 14.1.2020
Selena Gomez böbrek naklini vücuduna kazıdı
Ünlü şarkıcı Selena Gomez, böbrek nakli olduğu tarihi koluna dövme yaptırdı. Gomez, 4 yıl aradan sonra çıkardığı albümü "Rare" ile aynı adı taşıyan şarkıya çekilen klibi yayınladı. Instagram hesabından klip çekimlerinin kamera arkası görüntülerini paylaşan Gomez'in yayınladığı fotoğraflardan birinde, sağ dirseğinin üzerindeki dövme detayı dikkat çekti. Tamamı görünmeyen dövmenin ilk rakamının 6 olduğu görünüyor. Dövmenin tamamı görünmese de Gomez, daha önce yeni dövmesinin böbrek nakli ameliyatının tarihini içereceğini söylemişti.
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Selena Gomez böbrek naklini vücuduna kazıdı
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