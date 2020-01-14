Son dakika: Libya'yı karıştıran darbeci Hafter masayı terk etti!

Rus devlet ajansı TASS'ın Al Arabiya televizyonuna dayandırarak verdiği son dakika haberine göre; dün başkent Moskova'da yapılan görüşmeler sonunda Rusya ve Türkiye'den ateşkes anlaşmasını imzalayıp imzalamamak için süre isteyen darbeci Hafter, Moskova'dan mutabakatı imzalamadan ayrıldı.

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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE TÜRKİYE VE RUSYA'NIN ROLÜ

Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ateşkesi sağlama konusunda yoğun çaba gösterdi. Libya'da ateşkes için Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konukevi'nde Türk ve Rus heyetlerinin gözetiminde 8 saat diplomasi trafiği sürdü.

Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyeti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov'dan oluşan heyet ile Libya konulu toplantı yapıldı.,

Ardından Türk heyeti, Birleşmiş Milletler tarafından tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelerek anlaşma konusunda görüşmeler yaptı. Aynı anda Rus heyeti de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.