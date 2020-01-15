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ABD, fiyatı tahminlerini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.1.2020 09:37
ABD, petrol fiyatı tahminlerini yükseltti

EIA'nın "Ocak 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 65 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının da 59,5 dolar olacağı öngörülüyor. Aralık 2019 raporunda bu rakamlar 60,50 ve 55 dolar olarak tahmin edilmişti.

ÜRETİM BEKLENTİSİ YUKARI ÇEKİLDİ

ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisi de 100 bin varil yükseltildi. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

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ABD, petrol fiyatı tahminlerini yükseltti
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