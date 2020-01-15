Barış çabamızı sürdüreceğiz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin, Libya'daki ateşkes süreciyle ilgili sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu tabloda kim barış, kim savaş, kim birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu" dedi.Hafter'in bu şekilde devam etmesi halinde Berlin Zirvesi'nin de bir anlamı bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin hep BM'nin çabalarını desteklediğini vurguladı. Çavuşoğlu, tarafları dışlamadıklarını ifade ederek, "Gayretlerimizin amacı ne? Bir ateşkes olsun, savaş olmasın, kardeş kanı dökülmesin ve siyasi süreci işleterek tüm Libyalıların katılacağı istikrarlı Libya olsun. Yani Libya'nın birliğinden bahsediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de çabalarımızı sarf edeceğiz. Ama tüm dünya Türkiye'nin samimi gayretleri ve Serrac tarafının ateşkesi ve Libya'da barışı istediğini gördü" dedi.Bir gazetecinin, Hafter'in, Türk askerinin çıkması gibi şartları olduğu söylentileri bulunduğunu belirterek, bunun doğru olup olmadığını sorusuna Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi: "Herkesin farklı görüşleri, talepleri, rüyaları, hayalleri olabilir ama bir metin üzerinde müzakereler yapıldı ve mutabakat sağlandı. Bu metinde de buna benzer ibareler yok. Ama son dakika 'Süre istiyoruz' diye imzalamadılar. Biz tabii Rusların söylediğini size aktarıyoruz. İstedikleri zaman süresince de yine imzalamadılar ya da Ruslar ikna edemedi. Sonuçta Hafter başından beri her taraftan destek alıyor. Wagner (Rus paralı askerleri) orada. Yine birçok ülkeden paralı askerler var. Hafter'in ne dediği önemli değil."Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir şekilde hem İdlib hem de Libya'da siyasi bir çözümle oradaki sulhun sükunun sağlanması için gayretlerimizi göstereceğiz. Taraflarla temasımızı sürdürüyoruz. Umudumuz, dileğimiz bir an önce barışın, huzurun hem İdlib hem Libya'ya gelmesi ve akan kanın durması, insanların normal hayatlarına dönmesi" dedi. ANKARARusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da önceki gün gerçekleştirilen Libya görüşmelerinde nihai bir sonuca ulaşılamadığını, Rusya ve Türkiye'nin çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Hafter'in meşru hükümet olan UMH ile ateşkes anlaşmasına olumlu baktığı belirtildi. Açıklamada Hafter'in yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu Rusya tarafına ilettiği belirtildi.Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Libya krizini sonlandırmak için hazırlanan ancak ülkedeki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in imzalamadığı anlaşma, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların güvenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini öngörüyordu. BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise anlaşmayı imzaladı.Darbeci Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini duyurdu. Bu arada AA, Hafter güçlerinin Trablus'un bazı bölgelerine roket saldırısı düzenlediğini bildirdi.Birleşmiş Milletler, Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve diplomatik çabalara destek olmalarını istedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise 19 Ocak'ta Berlin'de yapılacak zirvi için Türkiye dahil 11 ülkeye davette bulundu.