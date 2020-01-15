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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarraç Libya'ya geri döndü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) , Rusya'nın başkenti Moskova'daki ve İstanbul'daki temaslarının ardından Libya'ya geri döndü.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.1.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 09:55
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarraç Libya'ya geri döndü

Libya'da bir ateşkes anlaşması imzalanması için Hafter ile Moskova'da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es Sarrac, Rusya'nın başkenti Moskova'da ve sonrasında İstanbul'da yaptığı görüşmelerin ardından Libya'ya döndü. Sarrac, havaalanında Libyalı yetkililerce karşılandı.

Libya'da cumartesiyi pazara bağlayan gece, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine taraflar arasında ateşkes kabul edilmişti.

Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk ve Rus heyetler Libya'daki taraflar ile görüşmüştü. UMH Başbakanı Fayiz es Serrac ateşkes anlaşması metnini imzalamış, Hafter ise süre isteyerek gece yarısı Moskova'dan anlaşmayı imzalamadan ayrılmıştı.

Öte yandan, dün Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini" duyurmuştu.

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarraç Libya'ya geri döndü
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