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Son dakika: Trump yargılanmaya başlıyor... 'daki yargılamada görev alacak savcılar belirlendi

Son dakika haberi... ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi, az önce yaptığı açıklamada, Başkan 'ın azil soruşturmasına öncülük eden iki Meclis başkanının, 'daki yargılamada savcı olarak görev yapacağını söyledi. Savcı olarak görevlendirilen bu iki kişi, İstihbarat Komitesi Başkanı Demokratlar Adam Schiff ve Yargı Komitesi Başkanı Cum. Jerry Nadler olacak...

Giriş Tarihi: 15.1.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 19:24
Son dakika: Trump yargılanmaya başlıyor... Senato'daki yargılamada görev alacak savcılar belirlendi

Trump'ın azil süreci ile ilgili kritik bir adım daha atıldı. Gelen son dakika haberine göre, Senato'da yapılacak olan yargılamada azil savcıları İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Yargı Komitesi Başkanı Cum. Jerry Nadler olarak belirlendi.

AZİL SÜRECİ HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR

Azil süreci nedir?
Azil, Birleşik Devletler'de çalışan bir kamu görevlisinin görevi suistimal ettiği yönünde yeterli delil olduğu takdirde, yargılanarak görevden alınmasıdır.

Azil süreci neden şimdi yaşanıyor ve nasıl başladı?
Ağustos ayında ismi paylaşılmayan bir şahit, Trump'ın siyasi kazanç için gücünü kötüye kullandığını söyledi.

Azil süreci hakkında tüm detaylar ve merak edilen soruların cevabı için tıklayınız:

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci: Bu noktaya neden gelindi ve Trump nasıl yargılanacak?

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Son dakika: Trump yargılanmaya başlıyor... Senato'daki yargılamada görev alacak savcılar belirlendi
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