Son dakika: Trump yargılanmaya başlıyor... Senato'daki yargılamada görev alacak savcılar belirlendi

Trump'ın azil süreci ile ilgili kritik bir adım daha atıldı. Gelen son dakika haberine göre, Senato'da yapılacak olan yargılamada azil savcıları İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Yargı Komitesi Başkanı Cum. Jerry Nadler olarak belirlendi.

AZİL SÜRECİ HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR

Azil süreci nedir?

Azil, Birleşik Devletler'de çalışan bir kamu görevlisinin görevi suistimal ettiği yönünde yeterli delil olduğu takdirde, yargılanarak görevden alınmasıdır.

Azil süreci neden şimdi yaşanıyor ve nasıl başladı?

Ağustos ayında ismi paylaşılmayan bir şahit, Trump'ın siyasi kazanç için gücünü kötüye kullandığını söyledi.

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